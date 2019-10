Rechter: bevel voor premier Johnson onnodig

Het is niet nodig een rechterlijk bevel uit te vaardigen tegen premier Boris Johnson over het eventuele uitstel van de brexit. Dit heeft een rechtbank in Schotland bepaald. Activisten hadden zich tot de rechter in Edinburgh gewend, omdat ze vrezen dat Johnson straks geen uitstel aan de EU vraagt als dat wel van het Lagerhuis zou moeten.

Johnson heeft meerdere malen in het openbaar bezworen nooit en te nimmer om uitstel van de brexit te vragen. Hij zei aan het begin van deze week nog tegenover de Franse president Macron dat er geen uitstel komt.

De rechter oordeelde echter dat er duidelijke toezeggingen zijn van de regering om dat wel te doen en dat die voldoende zijn. Rechterlijke bevelen zijn daarom hier niet op zijn plaats. De activisten willen tegen dit besluit in beroep gaan.

De eisers hopen dat de premier met een rechterlijk bevel tot het verzoek om uitstel een celstraf of boete tegemoet zou kunnen zien als hij zou nalaten te doen wat het Lagerhuis onder bepaalde omstandigheden van hem eist. Een meerderheid van het Lagerhuis wil dat Johnson 19 oktober uitstel van de brexit aanvraagt in Brussel als hij op die dag na de Europese top geen akkoord heeft met de EU over het vertrek van de Britten uit de unie.