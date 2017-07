Rechter beslist over lot baby Charlie

De Britse rechter doet woensdagmiddag uitspraak over hoe de doodzieke baby Charlie Gard mag overlijden. Het is de laatste confrontatie in een juridische strijd die de emoties hoog heeft doen oplopen. Het bijna een jaar oude jongetje lijdt aan een zeldzame genetische ziekte, die onder meer funest is voor spieren en hersens.

De ouders van Charlie hebben tevergeefs een juridische strijd gevoerd om hun kind een experimentele behandeling te laten ondergaan in de Verenigde Staten. Maandag gaven zij die strijd op. Ze vinden dat de toestand van Charlie inmiddels te ver achteruit is gegaan.

Chris Gard en Connie Yates willen Charlie mee naar huis nemen om hem daar te laten sterven, maar volgens hun advocaat wierp het ziekenhuis obstakels op. Het hospitaal liet weten dat het kind kunstmatig wordt beademd en dat dit thuis niet kan.

Charlie Gard is jarig op 4 augustus. Hij zou dan één jaar worden. Maar zijn ouders denken dat hij dat niet zal halen.

De zitting bij het High Court in Londen begint om 14.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd).