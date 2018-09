„Rechter beslist over gearresteerde Amerikaan”

Niet politici maar een rechter zal beslissen over het lot van de Amerikaanse geestelijke die in Turkije wordt vastgehouden. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag in New York.

Hij reageerde daarmee op de opmerkingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die de hoop uitsprak dat Turkije de geestelijke Andrew Brunson deze maand nog zal laten gaan.

Brunson wordt beschuldigd van terroristische activiteiten en staat onder huisarrest. Daarvoor zat hij 21 maanden in de gevangenis. Op 12 oktober dienst zijn zaak. „Het is een zaak voor justitie”, vindt Erdogan. „Als president heb ik het recht niet om zijn vrijlating te verordonneren.”

De zaak veroorzaakt al enige tijd spanningen tussen de VS en Turkije.