Rechter akkoord met uitlevering genocideverdachte Kabuga

Een Franse rechtbank heeft woensdag toestemming gegeven voor de uitlevering van de Rwandese genocideverdachte Félicien Kabuga aan een tribunaal van de Verenigde Naties in Den Haag.

Kabuga is door aanklagers van de VN aangeklaagd wegens genocide en aansporing om genocide te plegen. Hij wordt beschuldigd van het financieren en bewapenen van etnische Hutu-milities die in 1994 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s hebben afgeslacht.

Kabuga werd in mei in een buitenwijk van Parijs gearresteerd. Daarmee kwam een einde aan een klopjacht die meer dan twee decennia duurde. Hij ontkent de beschuldigingen.

Kabuga zal zich moeten verantwoorden voor het het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), een internationaal strafhof in Den Haag dat het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het Rwanda-tribunaal in de Tanzaniaanse stad Arusha afrondt.