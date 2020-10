Rechter akkoord met openlijk dragen van vuurwapen in stemlokaal

Een rechter in de Amerikaanse staat Michigan vindt het goed dat bij de komende presidentsverkiezingen burgers in stemlokalen openlijk een vuurwapen dragen. Ze verwierp het verbod dat eerder deze maand was afgekondigd door de regering van Michigan. De minister van Justitie van de staat kondigde meteen aan in beroep te gaan.

De rechter bleek op een lijn te zitten met voorstanders van vuurwapens. De minister is van de Democratische partij, net als de uitdager van de Republikeinse president Trump, Joe Biden.

De politie in Michigan, dat geldt als een broeinest voor gewapende extreemrechtse groepen, had eerder laten weten wellicht niet in staat te zijn een verbod op wapens in stembureaus af te dwingen. Het verbod kwam er uit vrees voor intimidatie van stemmers.

Onlangs waren nog leden van een extreemrechtse beweging aangeklaagd voor het plan de gouverneur van Michigan te ontvoeren en vermoorden.