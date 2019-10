Rechter: Abortus mag ondanks verstandelijke beperking moeder

Een Britse rechter heeft artsen van een ziekenhuis in het noorden van Groot-Brittannië toestemming gegeven een abortus uit te voeren bij een vrouw van in de twintig met een ernstige verstandelijke beperking. De vrouw was drie maanden zwanger.

Dat meldde de Britse krant The Guardian eind vorige week. Volgens Britse media had de huisarts van de vrouw ontdekt dat ze in verwachting was. De vrouw zelf was zich daarvan niet bewust. De arts zocht contact met de pleegouders van de vrouw en die verzochten een ziekenhuis hun geadopteerde dochter zo snel mogelijk te helpen. Een rechter, gespecialiseerd in zaken rond mensen met een verstandelijke beperking, zette het sein voor een abortus op groen omdat de politie vermoedde dat de vrouw zwanger was geraakt door een man met een verstandelijke beperking.