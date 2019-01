Rechter: 8 decemberproces gaat door

Het strafproces over de zogeheten decembermoorden in Suriname gaat ook voor de laatste twee verdachten gewoon door. De kantonrechter heeft alle bezwaren van de advocaten verworpen, zo bleek vrijdag in de rechtbank in Paramaribo.

De advocaten van verdachten Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) veel fouten heeft gemaakt bij de dagvaarding. Ook vonden zij het vreemd dat het OM voorbij is gegaan aan een uitspraak van de Surinaamse krijgsraad over de Amnestiewet.

De rechter besloot de bezwaren aan de kant te schuiven, omdat de rechten van de verdachten niet geschaad zijn. Ook het feit dat de advocaten bezwaarschriften hebben ingediend, geeft volgens haar duidelijk aan dat de verdachten voldoende op de hoogte waren van hun dagvaarding.