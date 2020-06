Rechtbank wil einde proces Trumps voormalig topadviseur Flynn

Een Amerikaanse rechtbank wil dat er een einde komt aan het spraakmakende proces tegen een voormalig topadviseur van de Amerikaanse president Trump, Michael Flynn. Het hof van beroep beval een rechter hem niet meer te vervolgen.

Volgens het hof heeft rechter Emmet Sullivan niet de bevoegdheid om verder onderzoek te doen. Sullivan zocht uit of de verrassende zet van de aanklager om de zaak te willen beëindigen, deel uitmaakte van een corrupte poging om een van de politieke bondgenoten van Trump te helpen.

Voormalig nationaal veiligheidsadviseur Flynn gaf eerder onder ede tot twee keer toe dat hij had gelogen tegen de landelijke recherche FBI over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS. Hij had voor meineed veroordeeld kunnen worden. Toch besloot de aanklager, onder druk van Trump en justitieminister Barr, om de zaak tegen Flynn te verwerpen.

Rechter Sullivan werd gevraagd dat besluit over te nemen. Hij vroeg onder meer advies van een oud-rechter, die het „grof machtsmisbruik” noemde dat de aanklager de zaak stopzette. Ook sprak de adviseur over een poging om een vriend en politieke bondgenoot van de president een speciale behandeling te geven.