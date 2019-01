Rechtbank VS geeft arrestatie Iraanse toe

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft vrijdag 18 januari in een officiële verklaring de arrestatie van een in Amerika geboren Iraanse journaliste toegegeven.

Marzieh Hashemi, die werkt voor de Engelstalige Iraanse nieuwszender PressTV, is op woensdag 16 januari aangehouden. Ze zou zijn opgepakt omdat zij moet getuigen voor een federale rechtbank. Ze is niet formeel aangeklaagd. De Amerikaanse regering verwacht haar onmiddellijke vrijlating zo gauw zij haar getuigenis heeft afgelegd. Meer informatie over haar arrestatie en de zaak waarin zij moet getuigen, wordt niet vrijgegeven. Het voorval zet de toch al gespannen verhouding tussen Iran en de Verenigde Staten verder op scherp.

PressTV meldde zaterdag op basis van uitspraken van haar zoon dat de familie is verboden met de media te praten. Ook verklaarde haar dochter dat Hashemi erg slecht wordt behandeld in de gevangenis.

De FBI en het Amerikaanse Openbaar Ministerie willen de arrestatie niet bevestigen en geven geen commentaar.