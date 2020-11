Rechtbank Texas wijst klacht tegen drive-through stemmen af

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Texas heeft een klacht van Republikeinen tegen tien locaties waar vanuit de auto kan worden gestemd, afgewezen. Dat meldt The New York Times. Volgens de Republikeinen is een zogeheten drive-through stembus niet toegestaan volgens de wet.

Al meer dan 120.000 mensen hebben hun stem de afgelopen dagen ingeleverd bij een van de tien stempunten in het Texaanse Harris County. De klagers stappen nu naar een landelijke rechtbank om de stemmen alsnog ongeldig te laten verklaren. Die zaak dient maandag.

Een advocaat van Harris County noemde de aanklacht een „poging om kiezers te onderdrukken”. „Dit is van den zotte, stemmen horen gewoon te tellen.”

Harris County is een overwegend Democratisch gebied. Een Republikeinse vertegenwoordiger van het naastgelegen Montgomery County verwijt de Democratische bestuurders van Harris County dat de stemlocaties in overwegend Democratische wijken staan. „Als het echt om de veiligheid van de kiezers ging, waarom worden dan alleen Democratische stemmers zo geholpen.”