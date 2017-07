Rechtbank Egypte legt 20 keer doodstraf op

Een Egyptische rechtbank heeft zondag twintig mannen veroordeeld tot de doodstraf. Ze stonden terecht voor het doden van politieagenten tijdens de gewelddadigheden die volgden op de afzetting door militairen van de islamitische president in 2013.

In de zaak stonden 156 verdachten terecht voor wat bekend is geworden als het ‘Kerdasa-incident’, een verwijzing naar de buurt waar het geweld plaatsvond in de provincie Giza bij Caïro. De rechtbank veroordeelde tachtig mensen tot levenslange gevangenisstraf en 34 verdachten tot vijftien jaar cel.

Gewapende islamistische mannen vuurden op 14 augustus 2013 granaten af op een politiebureau in Kerdasa, waarna het bureau in brand werd gezet. Dit gebeurde enkele uren nadat veiligheidstroepen honderden demonstranten hadden gedood.

Een lagere rechtbank veroordeelde aanvankelijk 183 mensen tot de doodstraf. De veroordeelden tekenden hoger beroep aan bij het Hof van Cassatie. Die bepaalde dat de zaak van 156 verdachten over moest.