Rechtbank buigt zich over arrestatie Johnson

Een Schotse rechtbank buigt zich over de vraag of de Britse premier Boris Johnson in de cel kan worden gezet als hij met Groot-Brittannië de EU verlaat zonder overeenkomst (no-dealbrexit). De zaak is aanhangig gemaakt door enkele zakenlieden en een parlementslid.

Het Britse parlement heeft een wet aangenomen die Johnson verplicht te vragen om uitstel van het vertrek uit de EU, als er voor 31 oktober geen goedgekeurde overeenkomst ligt. Johnson heeft al meermalen verkondigd liever „dood in de sloot” te liggen dan de gang naar Brussel te maken om uitstel te vragen.

De rechtbank gaat nu bekijken wat er zou kunnen gebeuren als Johnson daadwerkelijk geen uitstel vraagt, aldus de BBC vrijdag.