Rechtbank beveelt vrijlating Keiko Fujimori

Een Peruaanse rechtbank heeft de vrijlating gelast van oppositieleider Keiko Fujimori, de dochter van oud-president Alberto Fujimori. De advocaat van de politica had betoogd dat er geen sprake is van vluchtgevaar.

Keiko Fujimori zat sinds 10 oktober in voorarrest. Ze wordt ervan verdacht in 2011 illegale campagnebijdragen te hebben ontvangen van het Braziliaanse bedrijf Odebrecht, de spil in een reeks corruptieschandalen. Fujimori verloor de verkiezingen in dat jaar van Ollanta Humala, die tot 2016 president was.

De vader van de 43-jarige politica zit zelf ook weer vast. Alberto Fujimori zat een gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid toen hij eerder dit jaar gratie kreeg. Die is inmiddels teruggedraaid door het hooggerechtshof.