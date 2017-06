Recente aanslagen Groot-Brittannië van eigen bodem

De recente terroristische aanslagen in Londen en Manchester, gepleegd door islamitische extremisten, zijn in Groot-Brittannië zelf beraamd. De grootste dreiging waar het land nu mee kampt, komt niet uit het buitenland, maar is van eigen bodem. Dit heeft de politiecommandant van Londen, Cressida Dick, maandag beklemtoond.

Dick bevestigde dat de politie weet wie de drie daders van de aanslag van zaterdag waren. De drie werden door de politie doodgeschoten, nadat ze in het centrum van Londen een bloedbad hadden aangericht. Daarbij vielen zeven doden en bijna vijftig gewonden.

De namen van de daders worden vooralsnog niet openbaar gemaakt in het belang van het onderzoek. De politie bekijkt of de drie daders medeplichtigen hebben gehad.

In maart, mei en juni waren er aanslagen in het centrum van Londen en Manchester. Daarbij vielen volgens de huidige telling 35 doden.