Rebellen: Syrië gooit chemicaliën op Douma

De Syrische rebellengroep Jaish al-Islam beschuldigde regeringstroepen zaterdag van het gooien van een bom met giftige chemicaliën op burgers in Douma, de laatste rebellenstad in Oost-Ghouta. Daarbij zouden meer dan vijfhonderd mensen gewond zijn geraakt.

„Het regime van Assad en zijn bondgenoten gaan door met hun misdaden”, vertelde de militaire woordvoerder van de rebellen Hamza Birqdar aan al-Hadath TV. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een oorlogsmonitor in Groot-Brittannië, meldde elf gevallen van verstikkingsverschijnselen in de stad, waaronder bij vijf kinderen, na aanvallen door Syrische gevechtsvliegtuigen. Er is niet gezegd welke chemicaliën mogelijk zijn gebruikt bij de aanvallen. De rebellengroep noch het Observatorium sprak van dodelijke slachtoffers.

Syrische staatsmedia ontkenden dat er chemische aanvallen zijn uitgevoerd.