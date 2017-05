Rebellen Marawi plunderen voorraden politie

De jihadisten die een gedeelte van de Filipijnse stad Marawi in handen hebben, gebruiken gestolen wapens en munitie om daar stand te houden. Ook krijgen de aan terreurgroep IS gelieerde opstandelingen hulp van bevrijde gevangenen, zei het leger woensdag.

De Filipijnse strijdkrachten doen al ruim een week pogingen om Marawi te heroveren op de strijders van de Maute-beweging. De opstandelingen zijn er tot dusver in geslaagd stand te houden, ondanks de inzet van gevechtshelikopters door de veiligheidstroepen.

Het leger meldde woensdag dat de rebellen nog zo’n 10 procent van de stad in handen hebben. De strijders hebben volgens een legerwoordvoerder geweren en munitie geroofd uit een politiebureau, een gevangenis en een gepantserd politievoertuig. Ook hebben ze voedsel voor het oprapen in de winkels en huizen in de stad.