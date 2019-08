Rebellen Jemen vernietigen hulpgoederen

Jemenitische Houthi-rebellen hebben een grote hoeveelheid voedselhulp vernietigd. Die zou langdurig zijn tegengehouden bij een controlepost en daardoor niet meer geschikt zijn voor consumptie.

De Houthi’s, die hoofdstad Sanaa in handen hebben, gebruikten bouwmachines om zakken met rijst en meel uit elkaar te trekken. Daar stond het logo op van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

„Deze lading voedsel was over de houdbaarheidsdatum en zat vol kleine insecten”, zei een Houthi-functionaris. „Het was niet eens meer geschikt voor dieren.”

Een bron binnen de VN zegt dat hulpgoederen waren bedoeld voor gezinnen in de stad Taiz. Ze hadden daar in november vorig jaar afgeleverd moeten worden, maar lagen „maanden en maanden” bij een controlepost.

In het straatarme Jemen woedt al jaren een burgeroorlog, waar ook landen uit de regio bij betrokken zijn. Het conflict heeft geleid tot een humanitaire crisis.