Rebellen Jemen: toch geen belasting op hulpgoederen

De Jemenitische Houthi-rebellen zien af van een omstreden belasting op hulpgoederen. De opstandelingen hebben de Verenigde Naties laten weten dat de heffing van 2 procent „wordt opgeschort en niet ingevoerd in het jaar 2020”.

In het straatarme Jemen heeft een jarenlange burgeroorlog geleid tot een humanitaire crisis. De Houthi’s vechten tegen de regering van president Hadi, die militaire steun krijgt van Saudi-Arabië. Zo’n 80 procent van de bevolking heeft enige vorm van humanitaire hulp nodig.

De Houthi-belasting bracht de enorme internationale hulpoperatie in Jemen in gevaar. Hulporganisaties en VN-functionarissen bespraken donderdag in Brussel of de hulpverlening moest worden teruggeschroefd. Betrokkenen noemden het onacceptabel om geld dat is bedoeld voor humanitaire hulp te betalen aan een van de strijdende partijen.

De Houthi’s doen nu een stap terug. Een VN-medewerker in hoofdstad Sanaa bevestigt dat de belasting van de baan is. „Het schrappen van de heffing is zeker een positieve stap”, zegt de functionaris, die beklemtoont dat ook nog andere problemen moeten worden opgelost.