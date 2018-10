Rebellen halen zware wapens weg uit Idlib

De Syrische rebellen hebben alle zware wapens weggehaald uit de nieuw in te richten gedemilitariseerde zone in de provincie Idlib. Volgens het Turkse persbureau Anadolu hebben de anti-regeringstroepen de grote operatie die zaterdag begon, op maandag voltooid. In de frontlinie in Idlib willen Rusland en Turkije een gebied inrichten van 15 tot 20 kilometer breed om zo de opstandelingen en het Syrische leger te scheiden.

Eerder waren de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse college Recep Tayyip Erdogan het eens geworden over die gedemilitariseerde zone. Een van die afspraken uit dat akkoord was dat alle zware wapens voor 10 oktober uit het gebied moeten worden weggehaald. Erdogan wil voorkomen dat er een offensief plaatsvindt tegen de rebellen. Op 15 oktober moet de zone volledig ingericht zijn.

Idlib geldt als het laatste grote bolwerk van de opstandelingen die vechten tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, die wordt gesteund door Rusland en Iran.