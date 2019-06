Reactor Tihange na 10 maanden weer opgestart

Reactor 2 van de kerncentrale in het Belgische Tihange wordt zondagavond, na tien maanden stil te hebben gelegen, weer opgestart. Betonreparaties en een nieuwe dakplaat voor het bunkergebouw geven het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voldoende garanties dat de reactor op een veilige manier kan worden gebruikt.

Op de website van energiebedrijf Engie leek het er eerder op dat de herstart zaterdag al was geweest en dat de centrale stroom leverde maar dat werd zondagochtend herroepen.

De reactor werd stilgelegd toen bij onderhoud vorig jaar augustus bleek dat het beton in het bunkergebouw waarin noodsystemen zoals pompen en dieselgeneratoren staan, er slecht aan toe was. Bij de reparatie werd vastgesteld dat het gewapende beton niet goed was aangebracht. Daarop gaf de waakhond de opdracht aan exploitant Engie Electrabel om een extra dakstructuur aan te brengen. Dat is nu naar tevredenheid afgerond.

Over de veiligheid van de twee Belgische centrales bij Luik en Antwerpen heersen veel zorgen in de buurlanden. De complexen in Tihange en Doel tellen in totaal zeven reactoren.