RD-journalist Ab Jansen over overstromingen

Inwoners van Bangladesh ervaren overstromingen zowel als een vloek als een zegen.

Dat zegt Ab Jansen, journalist bij de buitenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad, woensdag in een RD-video. Daarin reageert Jansen op de overstromingen die de afgelopen dagen Bangladesh, India en Nepal ontwrichtten. Er vielen meer dan 700 doden. Honderdduizenden mensen zijn van huis en haard verdreven. De overstroming geldt als de meest ingrijpende sinds tientallen jaren in die regio.

Overstroming ontwricht Bangladesh, India en Nepal

„Enerzijds zorgt het water voor vruchtbaarheid op landerijen. Aan de andere kant raken talloze boeren door de huidige overstromingen hun land kwijt”, analyseert Jansen. Hij maakte eerder dit jaar nog RD-reportages in Bangladesh. „Als straks het water zakt, zullen veel boeren zeggen: Waar is mijn land gebleven? Er ontstaat dan een soort stille revolutie. Mensen gaan in discussie over de vraag welk stuk land precies van hen was en worden gedwongen naar de steden te trekken, omdat hun land is verdwenen. Veel landerijen zijn ook niet meer goed te bewerken. ”

Afgezien van het feit dat Bangladesh zwaar overbevolkt is –dat geldt in het bijzonder voor de kwetsbare delta-regio in het zuiden– kampt Bangladesh met een landsbestuur dat wordt gedomineerd door de elite, stelt Jansen. „Die heeft de macht in handen en heeft te weinig oog voor de problemen van de massa.”

Hoe kan het dat Bangladesh telkens weer te maken krijgt met overstromingen? „De grote rivieren ontspringen uit het Himalayagebergte. Daar is duidelijk sprake van ontbossing. Het rivierwater wordt moeizamer vastgehouden. Verder stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. Daardoor wordt het rivierwater tegengehouden door het hogere zeewater aan de kust. Dat zorgt voor opstuwing van de rivieren, waardoor het land overstroomt. Klimaatverandering leidt ook tot extremer weer. Heftiger regenval zorgt voor vollere rivieren en dus een grotere kans op overstromingen.”

Wat de autoriteiten nu te doen staat? „Eerst moet de grote nood worden gelenigd. De overheid moet op de vlucht geslagen mensen onderdak geven. Op allerlei locaties in het land kunnen ze nu al op hoger gelegen plekken terecht. Voor de langere termijn zal de overheid meer aandacht moeten geven aan de problemen van de miljoenen boeren. Die kampen bijvoorbeeld met verzilting van hun grond, waardoor daar bepaalde gewassen niet meer goed groeien. Ook dat is een stille ramp in Bangladesh.”