Rau Pools minister van Buitenlandse Zaken

Zbigniew Rau is donderdag in Polen gepresenteerd als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgt de opgestapte Jacek Czaputowiczwas op. Rau was voorzitter van de parlementaire buitenlandcommissie en moet op korte termijn een belangrijke rol gaan spelen in de reactie van de EU op de politieke crisis in buurland Wit-Rusland.

Premier Mateusz Morawiecki benoemde Adam Niedzielski tot minister van Volksgezondheid. De nieuwe aanstellingen komen op een cruciaal moment voor beide ministeries. Polen wordt geconfronteerd met een stijging van het aantal nieuwe corona-infecties en probeert de Europese Unie te bewegen een actief, diplomatiek standpunt in te nemen ten aanzien van Wit-Rusland. De voormalige Sovjetrepubliek, nog altijd georiënteerd op Moskou, grenst behalve aan Polen ook aan de NAVO-landen Litouwen en Letland.