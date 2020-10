Rare race om Witte Huis bijna ten einde

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zegt het spreekwoord. Dat geldt ook zeker voor de strijd om het Amerikaanse presidentschap. Joe Biden en Donald Trump zetten dezer dagen nog één keer alles op alles om de stemmen van de laatste twijfelende kiezers te winnen.

Dinsdag is het uur van de waarheid. Dan moet duidelijk worden wie op 20 januari zijn intrek in het Witte Huis neemt. Verzilvert Biden de voorsprong die de peilingen hem toedichten? Of zorgt Trump opnieuw voor een verrassing?

Een deel van de uitslag is op papier al bekend. Want meer dan 70 miljoen Amerikanen brachten hun stem al uit – hetzij vervroegd in het stembureau, of per post. De rest volgt dinsdag in het stemhokje.

Deze verkiezingen kunnen met recht het sluitstuk van een rare race worden genoemd. De coronapandemie, geruchten over mogelijke Russische inmenging, een afzettingsprocedure tegen president Trump. Het zijn slechts enkele van de ingrediënten die de strijd om het hoogste ambt in de Verenigde Staten af en toe bizarre trekjes gaven.

En het einde van het gedoe is ook na dinsdag misschien nog niet in zicht. Er is de afgelopen weken druk gespeculeerd over de mogelijkheid van fraude met poststemmen. Dus wie zijn wekker in de nacht van dinsdag op woensdag zet om de uitslag te vernemen, kan zich misschien toch nog een keer omdraaien.