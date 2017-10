„Raqqa wordt deel van federaal Syrië”

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben vrijdag de stad Raqqa formeel bevrijd verklaard van de terreurgroep Islamitische Staat.

De door de Verenigde Staten gesteunde SDF worden aangevoerd door Syrisch-Koerdische strijdgroepen. In een verklaring beloven de SDF de grenzen van de omliggende provincie tegen „alle externe bedreigingen” te beschermen.

Verder zeggen de SDF dat de toekomst van Raqqa en het omliggende gebied door de bevolking zal worden bepaald „binnen het kader van een gedecentraliseerd, federaal en democratisch Syrië waarin de inwoners van de provincie hun eigen zaken bestieren”.

Raqqa was de feitelijke hoofdstad van het gebied dat IS in handen had.