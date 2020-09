Rapport VS vol met kritiek op Boeing en toezichthouder na crashes

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een vernietigend rapport uitgebracht over de ontwikkelingen rond de 737 MAX-toestellen van Boeing. Niet alleen de vliegtuigbouwer krijgt ervan langs, ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA moet het ontgelden.

Het rapport van 250 pagina’s is tot stand gekomen na een 18 maanden durend onderzoek door de commissie Transport en Infrastructuur. „Boeing faalde in het ontwerp en de ontwikkeling van de MAX en de FAA faalde in het toezicht op Boeing en de certificering van het toestel”, luidt de conclusie.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten. Dit kwam door problemen met het besturingssysteem.

Maar volgens de commissie waren de ongelukken niet het gevolg van een enkele fout. „Ze waren de afschuwelijke opeenstapeling van een reeks foutieve technische aannames door ingenieurs van Boeing, een gebrek aan transparantie aan de kant van het bestuur van Boeing, en zwaar onvoldoende toezicht door de FAA.”

Volgens het rapport deed Boeing „onjuiste aannames over het ontwerp en de prestaties” van de toestellen en in het bijzonder van het veiligheidssysteem MCAS dat moest zorgen dat het vliegtuig niet te steil steeg.

De onderzoekers beschuldigen Boeing ervan „cruciale informatie” voor de FAA te hebben achtergehouden en piloten niet te hebben geïnformeerd over überhaupt het bestaan van MCAS. Zo stond er niks over in de handleiding voor de bemanningsleden. De FAA op zijn beurt heeft de veiligheid van reizigers niet kunnen garanderen.

Boeing zegt in een verklaring dat het als bedrijf „harde lessen” heeft geleerd van de ongelukken en fouten die zijn gemaakt. „Zoals dit rapport aangeeft, hebben we als gevolg fundamentele veranderingen in ons bedrijf doorgevoerd en blijven we zoeken naar manieren om te verbeteren.”

De FAA geeft aan samen te gaan werken met de volksvertegenwoordigers „om verbeteringen te implementeren die in het rapport zijn aangekaart”. Ook zegt de luchtvaartautoriteit gefocust te zijn op „het bevorderen van de algehele luchtvaartveiligheid door onze organisatie, processen en cultuur te verbeteren.”

„Dit is een tragedie die nooit had mogen gebeuren”, reageert commissievoorzitter Peter DeFazio. „We gaan maatregelen nemen in onze wetgeving om ervoor te zorgen dat dit nooit weer gebeurt terwijl we het systeem veranderen.”

De 737 MAX-toestellen worden sinds de crashes, waarbij in totaal 346 doden vielen, aan de grond gehouden. Boeing werkt met de autoriteiten voor toestemming om het model weer te laten vliegen.