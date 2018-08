Rapport VS opent beerput misbruik RKK

De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft decennialang gezwegen over het misbruik van minderjarigen door honderden priesters over een periode van zeventig jaar.

Een onderzoeksrapport bracht de zaak dinsdag aan het licht.

Het misbruik deed zich voor in de bisdommen Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh en Scranton. Bisschoppen en andere kerkleiders raadden slachtoffers af om aangifte te doen en kregen de politie zo ver om geen onderzoek in te stellen.

Het onderzoek, dat spreekt van meer dan duizend slachtoffers, betreft zes van de acht rooms-katholieke bisdommen in Pennsylvania. Niet eerder stelde een overheidsinstelling een onderzoek van een dergelijke omvang in naar het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Weliswaar zijn er eerder tien onderzoeksrapporten gepubliceerd van onderzoekscommissies en procureurs-generaal in de VS, maar die betreffen slechts enkele bisdommen of parochies.

The New York Times spreekt van gruwelijke misbruikzaken, zoals die van een priester die een jong meisje in het ziekenhuis verkrachtte nadat haar amandelen waren verwijderd. Een andere priester maakte een meisje zwanger en redde zich vervolgens uit de situatie met een nephuwelijksakte en een scheiding. Toch werd hij niet uit zijn ambt ontheven.

Routinematig

De zogenoemde ”grand jury” die het onderzoeksrapport opstelde, schrijft: „Ondanks enige institutionele hervorming zijn individuele kerkleiders grotendeels ontsnapt aan het publiek afleggen van verantwoording. Priesters verkrachtten kleine jongens en meisjes, en de mannen van God die verantwoordelijk voor hen waren, hebben niet alleen niets gedaan; ze verborgen het allemaal. Decennialang.”

Kerkleiders beschreven het misbruik routinematig en doelbewust als spelletjes, worstelen en ongepast gedrag. „Het was niets van dat alles”, zegt Josh Shapiro, die als hoogste aanklager in Pennsylvania het onderzoek leidde. „Het was seksueel misbruik en verkrachting van kinderen.”

Een ”grand jury” bestaat in de VS meestal uit 16 tot 23 burgers en functioneert los van de rechtbank. Hij kan opdracht geven tot een onderzoek naar een mogelijk strafbaar feit dat kan leiden tot gerechtelijke stappen.