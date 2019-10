Rapport crash Lion Air-toestel gepresenteerd

Mechanische problemen en fouten in het ontwerp hebben bijgedragen aan de crash van een Lion Air-toestel in oktober vorig jaar. Dat hebben Indonesische onderzoekers meegedeeld aan de nabestaanden van de slachtoffers. Bij de ramp met de Boeing 737 MAX kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Het vliegtuig stortte neer in Indonesië. Woensdag worden de bevindingen van het onderzoek officieel gepresenteerd.

Onder andere een belangrijke sensor op het vliegtuig was kwetsbaar, doordat deze verkeerd stond ingesteld. Verder waren ook andere technische aspecten van het toestel niet in orde, zo blijkt uit onderzoek. Ook zou er te weinig kennis zijn geweest over hoe sommige systemen in het toestel fungeerden.

Boeing weigert vooralsnog te reageren op het onderzoek. „Aangezien het rapport officieel nog niet is vrijgegeven door de autoriteiten, is het voorbarig om nu al commentaar te geven op de inhoud”, zei een woordvoerder. Ook Lion Air heeft nog niet gereageerd.

De 737 MAX is het nieuwe, duurzame toestel van vliegtuigbouwer Boeing. Nadat zo’n soort toestel afgelopen maart voor de tweede keer was neergestort, in Ethiopië, werd de 737 MAX wereldwijd aan de grond gehouden. Bij die crash kwamen 157 mensen om, onder wie vijf Nederlanders.

Boeing, dat door de crashes met de 737 MAX onder druk is komen te staan, werkt hard aan een oplossing voor de problemen met de toestellen. Ook wil het de werkbelasting van piloten verminderen. Vorige maand schikte Boeing de eerste rechtszaken die door familieleden van slachtoffers van crashes met een 737 MAX waren aangespannen. In totaal staan er in Indonesië 55 rechtszaken tegen het bedrijf op de rol.