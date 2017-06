Rapport: 600 Engelse flats brandgevaarlijk

Een groot aantal flats in Engeland heeft dezelfde brandbare gevelbekleding als die van rampflat in Kensington. Dat heeft de Britse premier Theresa May donderdag in het parlement gezegd.

De afgelopen tijd zijn er zo’n honderd flats per dag onderzocht. Donderdagmiddag volgt het definitieve rapport over de brandgevaarlijke flats. Volgens een woordvoerder van May gaat het naar schatting om zo’n zeshonderd flats in Engeland waar hetzelfde brandbare materiaal is gebruikt als bij de Grenfell Tower. Flats in Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn niet in de schattingen opgenomen

Eigenaren en bewoners worden direct geïnformeerd als er brandbare gevelbekleding wordt aangetroffen in hun flat. Door de brand in de Grenfell Tower op 14 juni kwamen minstens 79 mensen om het leven.