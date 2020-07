'Rapper Kanye West wil president VS worden'

De steenrijke Amerikaanse rapper Kanye West heeft getwitterd dat hij president wil worden. Het is niet duidelijk of hij serieus wil proberen aan de presidentsverkiezingen mee te doen, maar op Twitter heeft hij in ieder geval al bijna dertig miljoen volgers. Zijn plan kreeg meteen 100.000 reacties.

De 43-jarige West heeft vooralsnog de federale kiesraad niet benaderd om zich daadwerkelijk voor de verkiezingen in november in te schrijven. Bovendien lijkt het erg moeilijk in vier maanden alle voorbereidingen voor deelname te kunnen treffen. West heeft al vaker gezegd dat hij president wil worden, maar het is onduidelijk of hij dat echt wil en wanneer. Vorig jaar zei hij tijdens een optreden dat hij aan de presidentsverkiezingen van 2024 wil meedoen. West en zijn echtgenote Kim Kardashian West hebben herhaaldelijk met president Trump samengewerkt, onder meer voor de vrijlating van gevangen.