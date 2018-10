Ramptrein Taiwan reed te hard

De Taiwanese trein die zondag ontspoorde, reed op dat moment te hard. De automatische snelheidsbegrenzer werkte niet, zei het hoofd van het overheidsteam dat onderzoek doet naar de ramp.

De passagierstrein ontspoorde zondag in het noordoosten van het land. Achttien mensen kwamen om het leven, nog eens 187 personen raakten gewond. Het voertuig had volgens de hoofdonderzoeker een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur, op een plek waar zo’n 70 kilometer per uur was toegestaan.

„Als de trein boven de snelheidslimiet zat, had het systeem automatisch moeten ingrijpen”, zei onderzoekschef Wu Ze-cheng. „Het lijkt erop dat het systeem niet werkte. Waarom? Dat moeten we uitzoeken.”

Onderzoekers weten nog niet of het systeem handmatig is uitgezet. Er wordt nog onderzocht wat de rol was van de machinist, die gewond raakte bij de crash.