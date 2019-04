Ramptoestel Ethiopian was onbestuurbaar

De piloten hielden zich aan de procedures van Boeing, maar konden het in Ethiopië verongelukte vliegtuig niet onder controle houden. Volgens een eerste rapport van onderzoekers naar de dodelijke vliegramp maakte vlucht 302 van Ethiopian Airlines herhaaldelijk een duikvlucht.

„Ondanks al het harde werk van de piloten, die volledig juist handelden, konden ze het vliegtuig niet in de lucht houden”, melden de onderzoekers bij monde van de Ethiopische minister van Transport Dagmawit Moges. „Uit het rapport blijkt dat het personeel herhaaldelijk de procedures volgde die door Boeing waren geleverd”. De minister benadrukte daarbij dat het niet om de schuldvraag gaat maar om vliegveiligheid in de toekomst te waarborgen.

Bij het ongeluk op 10 maart kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Daarna kwam aan het licht dat in het type toestel van Boeing, een 737 MAX 8, een nieuw veiligheidssysteem was geïnstalleerd. Dat zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) zorgt ervoor dat de neus van het toestel automatisch omlaag wordt geduwd. Het onderzoeksrapport geeft vooralsnog het systeem niet de schuld, maar vertelt wat er is gebeurd.

„De vlucht verliep bij opstijgen heel normaal totdat de neus van het vliegtuig plots omlaag ging, zonder dat de piloten daar opdracht voor hadden gegeven. Zij kregen het vliegtuig weer recht, maar het bleef een neusduik maken”, aldus de transportminister die vindt dat Boeing het systeem grondig moet nakijken.

In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met eenzelfde soort toestel, waarbij 189 mensen omkwamen. Ook in dat vliegtuig was het MCAS geïnstalleerd.