Rampboot Oeganda te zwaar beladen

Bij een scheepsramp op het Victoriameer in Oeganda zijn zeker 29 doden gevallen toen bij slecht weer het vaartuig kapseisde. Op de boot zaten ongeveer 120 opvarenden, terwijl er slechts capaciteit voor 50 mensen was, zei de Oegandese president Yoweri Museveni via Twitter.

Museveni kondigde aan dat de eigenaren van de boot vervolging wegens criminele nalatigheid en doodslag tegemoet kunnen zien. Tot nu toe zijn 26 mensen levend uit het water gehaald. Van de overige opvarenden is nog onbekend hoe ze er aan toe zijn.