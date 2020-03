Ramelow weer minister-president van Duitse deelstaat Thüringen

Bodo Ramelow is woensdag tot minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen gekozen nadat de vorige verkiezing vorige maand op een politieke rel was uitgelopen. De 64-jarige politicus van Die Linke was van 2014 tot eind vorig jaar al premier in de deelstaat.

Hoewel zijn partij bij de verkiezingen eind vorig jaar de grootste werd, moest Ramelow het tot grote verrassing in een stemming begin februari over een nieuwe minister-president afleggen tegen Thomas Kemmerich van de liberale FDP. Die verkiezingen mondde uit in een landelijke politieke rel omdat Kemmerich met steun van de rechtspopulistische AfD en het CDU in het zadel was geholpen. Vier dagen na de stemming trad Kemmerich weer af.

Ramelow haalde in de eerste twee stemmingen woensdag geen absolute meerderheid. Zijn directe tegenstander Björn Höcke van de AfD ging echter geen derde ronde meer in. Ramelow kreeg uiteindelijk 42 leden van de landdag achter zich, 23 stemden tegen hem. De landdag telt negentig zetels.

Ramelow had de CDU-leden in de landdag opgeroepen zich van stemming te onthouden. De christendemocraten willen namelijk niet met de AfD en niet met Die Linke samenwerken. Vanwege de steun die CDU-leden eerder gaven aan de verkiezingen van Kemmerich samen met de AfD, kondigde partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer haar vertrek aan.

Ramelow zal een overgangsregering leiden. Vier partijen in de landdag hebben namelijk afgesproken dat er op 25 april nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven om de moeilijke stemverhoudingen te herstellen.