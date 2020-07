‘Rambo van het Zwarte Woud’ als tiener veroordeeld voor opruiing

De zogenoemde Rambo van het Zwarte Woud blijkt als tiener te zijn veroordeeld voor volksopruiing. Hij veranderde een tekstbord van een jeugdinstelling zo dat er Juden Weg kwam te staan.

Justitie in Duitsland heeft deze nieuwe informatie over de 31-jarige Duitse wapenliefhebber bekendgemaakt. Die weet zich al ruim vier dagen schuil te houden voor de politie in het Zuid-Duitse Zwarte Woud. Enkele honderden agenten zijn nog steeds op zoek naar de man uit Oppenau, die erin slaagde van vier agenten de dienstwapens te ontfutselen.

Volgens justitie viel hij als tiener op door rechts-radicale opvattingen. Hij gebruikte hakenkruizen en SS-tekens, en uitte zich vijandig over Joden. Het bleef destijds bij een voorwaardelijke veroordeling van acht maanden. In 2010 was hij tot 3,5 jaar veroordeeld voor ernstige mishandeling.

De man had zondag met een wapen vier agenten bedreigd bij de controle van een hut die door hem illegaal werd gebruikt. Hij is sindsdien op de vlucht.