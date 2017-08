De Rambla in Barcelona is deels weer open voor publiek. Toeristen die in hotels in het afgesloten gebied verblijven, mogen onder begeleiding van agenten naar hun kamer, aldus de Spaanse krant El País. De toeristen zouden in kleine groepjes tot de straat waar donderdagmiddag een aanslag plaatsvond, worden toegelaten.

Na de aanslag werd de straat afgesloten.