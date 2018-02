Ramaphosa belooft strijd tegen corruptie

Een dag na zijn verkiezing heeft de nieuwe president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, een nieuw begin voor het land beloofd. Hij wil vooral de strijd tegen corruptie in de publieke sector aangaan, zei hij in zijn eerste State of the Union vrijdagavond.

Na een periode van dalend vertrouwen in de instellingen en de leiders van het land is nu een nieuwe dageraad op handen, zei hij. Hij wil een maatschappij opbouwen „die wordt gekenmerkt door fatsoen en integriteit en die het plunderen van overheidsmiddelen niet tolereert”. Ramaphosa beloofde ook om de economie te stimuleren en banen te creëren.

De 65-jarige werd donderdag verkozen tot president nadat zijn voorganger, Jacob Zuma, onder grote druk van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) was teruggetreden.