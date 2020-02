Raketten vanuit Gazastrook op Israël

Terroristen van de Palestijnse Gebieden Islamitische Jihad hebben maandag opnieuw raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft met zware vergeldingsacties gedreigd.

Een van de projectielen kwam in de buurt van een kinderspeelplaats in de stad Sderot terecht, een andere raket miste ternauwernood een woning.

Zondag vuurden Palestijnse terroristen ook al raketten op Israël af. Volgens de door Iran gesteunde Islamitische Jihad zijn de aanvallen een vergelding voor het doden van twee Jihadleden in Damascus door Israël.

De Israëlische luchtmacht heeft in antwoord op het geweld doelen in de Gazastrook bestookt. Daarbij werden onder andere een wapenopslagplaats en een trainingskamp geraakt.

De Israëlische premier Netanyahu heeft met forse vergelding gedreigd als de beschietingen aanhouden. “Ik heb het over oorlog”, aldus Netanyahu. “Oorlog is een laatste optie, maar we zullen alles doen om de veiligheid van onze burgers in het zuiden te waarborgen.”

De Israëlische minister van Defensie Naftali Bennett waarschuwde zondag al dat Israël een grote militaire operatie in Gaza heeft voorbereid, voor het geval dat nodig mocht zijn.