Raketten vanaf Gazastrook afgevuurd op Israël

Militanten op de Gazastrook hebben zaterdag raketten afgevuurd op doelwitten in Israël. Dat land reageerde meteen met luchtaanvallen. Volgens de Israëlische radio werden in een tijdsbestek van een half uur zeker vijftig projectielen afgevuurd door Palestijnen. Sommige daarvan kwamen diep in Israël neer, andere raketten werden neergehaald. Slachtoffers vielen er niet. Op de Gazastrook vielen volgens de autoriteiten zeker drie gewonden door de luchtaanvallen.

Vrijdag was het ook al raak. Twee radicale Palestijnen werden gedood bij een Israëlische luchtaanval. Het ging om een vergeldingsactie voor Palestijns geweervuur aan de grens waardoor twee Israëlische militairen gewond waren geraakt. Twee andere Palestijnen vonden de dood tijdens protesten aan de grens met Israël.