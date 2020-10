‘Raketten treffen belangrijkste stad Nagorno-Karabach’

Enkele uren voor het ingaan van een staakt-het-vuren is de belangrijkste stad van de regio Nagorno-Karabach getroffen door een aantal raketten. Die werden volgens Armeense separatisten afgeschoten door het leger van Azerbeidzjan.

Er zijn geen berichten over slachtoffers door de raketten op de stad Stepanakert.

Azerbeidzjan beschuldigde kort na de verklaring van de separatisten het Armeense leger van „zware beschietingen” op diverse doelen in het gebied. „Azerbeidzjan neemt tegenmaatregelen”, aldus het ministerie van Defensie in Bakoe.

Zaterdag gaat rond het middaguur een wapenstilstand in waar Armenië en Azerbeidzjan zaterdagochtend vroeg na lange onderhandelingen in Moskou overeenstemming over bereikten. Beide landen betwisten de regio.

De gevechten van de afgelopen weken zijn de ergste sinds een oorlog in 1991-1994 waarbij ongeveer 30.000 mensen omkwamen en die eindigde met een staakt-het-vuren dat herhaaldelijk is geschonden. Het conflict om de regio laaide eind september weer op. Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van het beginnen van de gevechten.