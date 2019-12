Raketten raken raffinaderij in Syrische stad Homs

Een belangrijke raffinaderij in de Syrische stad Homs is zaterdag geraakt door raketten. Dat maakten de Syrische autoriteiten bekend. Die spreken over een „terroristische aanval”. Onduidelijk is of er slachtoffers zijn gevallen.

Door de aanval ontstonden verschillende branden in de raffinaderij. De productie is daardoor verstoord. Een woordvoerder zegt dat de vlammen inmiddels zijn geblust en dat de reparatiewerkzaamheden zijn begonnen. Onbekend is wie verantwoordelijk is voor de aanval.

In de raffinaderij in Homs, dat in het westen van Syrië ligt, wordt onder meer diesel en benzine geproduceerd.