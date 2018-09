„Raketten neergehaald bij Syrische kuststad”

Syrische staatsmedia berichten dat raketten zijn afgevuurd op kuststad Latakia. „De luchtverdediging reageerde op vijandige projectielen die vanuit zee richting Latakia-stad vlogen”, zei een bron binnen het leger tegen staatspersbureau SANA. „We hebben er meerdere onderschept”.

Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat zware explosies zijn gehoord in de stad. De beschieting zou gericht zijn geweest tegen munitieopslagplaatsen.

Latakia, dat aan de Middellandse Zee ligt, is in handen van de regering. SANA bericht dat onduidelijk is wie achter de aanval zit