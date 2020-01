Raketten afgevuurd op legerbasis Irak

Zeven raketten zijn zondag neergekomen op de Iraakse legerbasis Balad, waar ook Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Vier Irakese militairen, onder wie twee piloten, zouden daardoor gewond zijn geraakt, meldden militaire bronnen.

Onduidelijk is wie achter de aanval zit. De basis die werd aangevallen ligt ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Irakese hoofdstad Bagdad. Deze geldt als de belangrijkste opslagplaats voor Iraakse F-16 gevechtsvliegtuigen, die Irak ooit van de VS kocht.

De grote meerderheid van de Amerikanen die gestationeerd zijn op de basis waren al vertrokken vanwege de opgelopen spanningen tussen Iran en de VS. Volgens bronnen zouden er momenteel niet meer dan vijftien Amerikaanse soldaten zitten.

Eerder werden raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Irak. In totaal ging het om 22 projectielen. Iran gaf toe achter de aanvallen te zitten. Het ging om een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die omkwam door een Amerikaanse raket. Zijn dood heeft de spanningen tussen Iran en de VS doen oplopen. Ook aan Iran gelieerde milities hebben wraak gezworen op de VS.