Raketten afgevuurd op Israël vanuit Gaza

Militanten hebben vrijdagavond tien tot twaalf raketten afgevuurd op Israël vanuit de Gazastrook. Dat meldt het Israëlische leger.

De meeste raketten zijn onderschept door het afweersysteem Iron Dome. Beelden daarvan verschenen op Twitter.

כיפת ברזל הופעלה בשדרות. קרדיט צילום: שדרות און-ליין. pic.twitter.com/FMbd8qLUr1 — almog ben-zikri (@almogbenzikri) October 26, 2018

Op verschillende plekken langs de grens met Gaza en in de stad Sderot klonk vrijdagavond het luchtalarm. Bewoners meldden explosies te hebben gehoord, in een aantal gevallen waren die in de lucht. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Veiligheidseenheden zoeken nog naar eventuele gewonden en naar de afgeschoten granaten.

De beschietingen volgden enkele uren nadat de Palestijnse autoriteiten de dood van vier Palestijnen meldden. Zij kwamen om door Israëlisch geweervuur tijdens demonstraties langs de grens.

Palestijnse demonstranten gedood in Gazastrook

De afgelopen week vuurden militanten meer raketten af op Israëlische doelen. De Israëlische luchtmacht voerde daarop bombardementen uit op doelen van Hamas in Gaza.