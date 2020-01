Raketten afgevuurd op Bagdad en militaire basis

Op verschillende plekken in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zaterdagavond raketten afgevuurd. Dat melden politiebronnen.

Een raket kwam neer in de buurt van de Amerikaanse ambassade in de zwaarbeveiligde groene zone waar veel overheidsgebouwen en buitenlandse missies staan. Een andere raket kwam terecht in de wijk Jadriyah. Daarbij raakten vijf mensen gewond.

Op zo’n 80 kilometer van Bagdad sloegen twee katjoesjaraketten in op de luchtmachtbasis Balad, waar zich ook Amerikaanse strijdkrachten bevinden. Volgens veiligheidsbronnen is hierbij niemand gewond geraakt.

Wie achter de aanvallen zit, is niet bekend.