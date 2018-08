Raketten afgeschoten vanuit Gazastrook; Israël schiet terug

Vanuit de Gazastrook zijn dinsdagavond en woensdagnacht 150 raketten afgeschoten op Israël, zo meldt het Israëlische leger. Er vielen volgens berichten in Israëlische media elf gewonden.

De meeste raketten zouden door Israël zijn onderschept met de Iron Dome of in open gebied zijn neergekomen. De autoriteiten lieten sirenes loeien om de lokale bevolking te waarschuwen een veilig heenkomen te zoeken.

De beschietingen gingen tot diep in de nacht door. Ook donderdagmorgen meldt het Israëlische leger dat in er sprake is van verschillende beschietingen vanuit de Gazastrook.

In reactie heeft het Israëlische leger 140 doelen gebombardeerd in de Gazastrook. Daarbij zouden drie mensen zijn omgekomen, onder wie een Hamas-strijder. Er zouden minstens acht Palestijnen gewond zijn geraakt. Het leger heeft het daarbij onder meer gemunt op een fabriek waar cement wordt gemaakt waarmee Hamas ondergrondse tunnels bouwt.