Raketdeel mist vangnet

Weer een bijzondere raketlancering van SpaceX, het bedrijf dat onlangs een Tesla de ruimte in schoot, maar dit keer met iets minder succes. Het was de bedoeling dat een onderdeel van een gelanceerde raket voorzichtig terug zou keren naar de aarde, om op open zee in het vangnet van een schip te ploffen, zodat het kon worden hergebruikt. Het onderdeel viel er echter net naast en plonsde in het water.

Het ging om de kap die bovenaan een raket zit. Die moet de satellieten aan boord beschermen tegen de krachten van een lancering. Eenmaal in de ruimte verdwijnt die kap. Daarna keert hij terug naar de aarde, hangend aan parachutes. Zo’n kap kost enkele miljoenen dollars. SpaceX wil ze hergebruiken, om ruimtevaart goedkoper en toegankelijker te maken. SpaceX-topman Elon Musk denkt dat het opvangen wel lukt met iets grotere parachutes.

Het vangnet hing aan vier grote palen bovenop het schip Mr. Steven. Dat voer op de Grote Oceaan. De raket werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis Vandenberg in Californië.

De raket bracht een Spaanse observatiesatelliet en twee kleine satellietjes van SpaceX zelf in een baan rond de aarde. Musk wil met zulke satellieten wereldwijd dekkend breedbandinternet aanbieden. Volgens de eerste plannen zouden daarvoor meer dan 4400 kleine satellietjes in een baan rond de aarde moeten worden gebracht.