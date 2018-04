In Syrië zijn enkele militaire bases doelwit geweest van raketaanvallen, zo stelt het Syrische leger. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanvallen. De Syrische staatstelevisie liet beelden zien van enkele zware raketexplosies, onder meer in de buurt van Hama en Aleppo. In Hama zou ook een Iraanse militie gelegerd zijn.

Het vermoeden bestaat dat Israël achter de aanvallen zit. Eerder deze maand liet het land nog weten op te treden tegen de groeiende invloed van Iran in Syrië.