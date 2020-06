‘Raketaanval Houthi-rebellen op Saudische hoofdstad onderschept’

De door Saudi-Arabië geleide coalitie in de burgeroorlog in Jemen stelt dat een raketaanval door Houthi-rebellen op de Saudische hoofdstad Riyad is afgeslagen. De door Iran gesteunde Houthi’s hadden eerder al een „grote aanval” op Saudi-Arabië aangekondigd.

De coalitie zegt onder meer drones te hebben vernietigd en raketten te hebben onderschept. Een woordvoerder van de coalitie stelt in Saudische staatsmedia dat de drones en raketten vanuit de Jemenitische hoofdstad Sanaa richting Riyad, zo’n duizend kilometer verderop, vlogen. Het zou gaan om acht bewapende onbemande toestellen en drie raketten.

Vorig jaar wisten Houthi-rebellen de Saudi’s met tientallen raketten te bestoken, waarbij ook een belangrijk olieveld van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco werd getroffen. Daardoor viel de Saudische olieproductie tijdelijk met de helft terug. Hoewel de Houthi’s de aanval hadden opgeëist, waren de kruisraketten waarmee de aanval was uitgevoerd volgens de Verenigde Staten van Iraanse makelij.

In Jemen woedt sinds 2014 een bloedige burgeroorlog tussen de regering en de Houthi-rebellen, die dat jaar de hoofdstad van het land en een groot deel van het noorden onder controle kregen. De oorlog escaleerde toen Saudi-Arabië de regering te hulp schoot. De oorlog heeft tienduizenden burgers het leven gekost en miljoenen mensen op de vlucht gejaagd.