Raketaanval bij Tel Aviv

Ten noorden van Tel Aviv is een raket ingeslagen in een woning. Daardoor raakten zeven mensen lichtgewond. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat hij zijn bezoek aan de VS afbreekt en dat zijn land met kracht zal reageren.

Hij zei tegen Israëlische media dat de naderende Israëlische verkiezingen geen hindernis zijn om oorlog in de Gazastrook te voeren. De parlementsverkiezingen zijn 9 april.

De raket kwam neer in het dorp Mishmeret. Dat is ruim 80 kilometer van de Gazastrook verwijderd. Volgens het leger is het projectiel vanuit de Gazastrook afgevuurd. De raket heeft het automatische luchtafweersysteem ”IJzeren Koepel” niet geactiveerd.

De projectielen die vanuit de Gazastrook worden afgeschoten komen doorgaans niet ver van de Israëlische grens neer. Maar de bewegingen Hamas en Islamitische Jihad hebben wel raketten met zo'n bereik volgens het leger. Anderhalve week geleden kwamen twee raketten uit de Gazastrook in Tel Aviv neer. Israël bestookte als reactie zeker honderd doelen in de dichtbevolkte Gazastrook.