Raket met proviand richting ruimtestation

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft woensdag een onbemande raket met proviand gelanceerd richting het internationale ruimtestation ISS. De Falcon9-raket met de Dragon-capsule vertrok voor zover bekend zonder problemen van Kennedy Space Center in Cape Canaveral.

De capsule heeft meer dan 2500 kilo voedsel en materiaal voor experimenten aan boord.

Het is volgens het bedrijf de zestiende goederenraket die SpaceX de ruimte in schiet in dienst van ruimtevaartorganisatie NASA. In 2015 ontplofte een raket met proviand kort na de start.